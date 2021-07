BRT, via libera ai 130 milioni stanziati per la “linea blu” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amministrazione Melucci ha approvato, con delibera di giunta, lo schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Comune di Taranto, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della “linea blu” delle BRT.Si tratta di un passaggio centrale dell’iter, perché con la convenzione si autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore dell’ente per la realizzazione della prima linea del sistema di mobilità elettrica “Bus Rapid Transit”, che collegherà il quartiere Tamburi a Talsano attraversando la città, integrandosi con le previsioni del “Piano Urbano per la ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amministrazione Melucci ha approvato, con dedi giunta, lo schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Comune di Taranto, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della “blu” delle BRT.Si tratta di un passaggio centrale dell’iter, perché con la convenzione si autorizza la spesa di 130di euro in favore dell’ente per la realizzazione della primadel sistema di mobilità elettrica “Bus Rapid Transit”, che collegherà il quartiere Tamburi a Talsano attraversando la città, integrandosi con le previsioni del “Piano Urbano per la ...

