Bronzo per le azzurre nel fioretto femminile a squadre

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Le fiorettiste azzurre hanno conquistato il Bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi diTokyo. Nella finale per il terzo posto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno battuto gli Stati Uniti per 45-23. Si tratta della 19a medaglia italiana a questa edizione dei Giochi.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

