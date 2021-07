Bob Odenkirk malore sul set, l’attore finisce in ospedale (Di giovedì 29 luglio 2021) Bob Odenkirk ricoverato in ospedale, le condizioni non sono note Bob Odenkirk ha accusato un malore sul set di Better Call Saul, la serie spin-off più amata di sempre e della quale è protagonista. l’attore ha 58 anni. Durante le riprese è improvvisamente caduto a terra e non si è più rialzato. Si trovava in L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) Bobricoverato in, le condizioni non sono note Bobha accusato unsul set di Better Call Saul, la serie spin-off più amata di sempre e della quale è protagonista.ha 58 anni. Durante le riprese è improvvisamente caduto a terra e non si è più rialzato. Si trovava in L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - AliceMazzocca : RT @pistacchiolover: mi sono svegliata nel bel mezzo della notte solo per controllare se ci fossero novità su bob odenkirk - RedCapes_it : Bob Odenkirk – L’attore si trova in condizioni stabili dopo l’infarto - massimostella : RT @mante: E Bob Odenkirk ha avuto un infarto sul set di Better Call Saul. - _predawnchaos : bob odenkirk mannaggiaddio vedi di star bene ora basta -