A tutto Shomurodov | il promesso sposo di Mou

(Di giovedì 29 luglio 2021) Eldordal Genoa alla Roma, una trattativa che era stata anticipata da Sportitalia domenica 25 luglio e che si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro. L’opportunità della vita per l’attaccante uzbeko che, finalmente, potrà essere allenato dal suo idolo: José Mourinho. Diversi anni fa, quando ancora giocava in Russia nel Rostov, incontrò lo Special One ad una partita di hockey sul ghiaccio e dopo la foto di rito (che nelle ultime ore sta girando sul web) gli disse che tifava Chelsea perché c’era stato lui ad allenare quella squadra. Il destino ha voluto che Eldor, a distanza di tempo, fosse allenato proprio da quel ...

...1 contro il Porto santificato dalle reti di Mancini e Victor Ferreira è quasi un paradigma di...visto che Azsmun dello Zenit Pietroburgo è stato irraggiungibile si sta chiudendo per. ...In questo fine settimana il passaggio dinella capitale potrebbe concretizzarsi. Il Genoa appena sarànero su bianco potrà far partire gli acquisti già di fatto prenotati: il ...Secondo Sky Sport, il Genoa chiuderà in queste ore per il centrocampista brasiliano Hernani dal Parma. Sarà un prestito con obbligo di riscatto, operazione conclusa e ormai alle ...Preso l’attaccante del Genoa: affare chiuso Il pareggio tra Porto e Roma nell’amichevole andata in scena ieri all’Estadio Municipal Bela Vista fa da paradigma della mentalità di Mou: vincere prima di ...