Zorzi ed Oppini amicizia al capolinea? L’indiscrezione (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essersi interrotta. I due ragazzi che si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dopo aver vissuto insieme questa esperienza unica che gli ha permesso di vivere tantissime emozioni, hanno continuato a frequentarsi ed a sentirsi al di fuori del reality show. Oggi, però, sembra che il loro rapporto sia giunto al “capolinea”. Da alcuni giorni, infatti, circolavano alcune voci in merito alla fine della loro amicizia. Nonostante entrambi gli interessati abbiano prontamente smentito queste dicerie, poche ore fa, alcuni fan hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’tra Tommasoe Francescosembra essersi interrotta. I due ragazzi che si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dopo aver vissuto insieme questa esperienza unica che gli ha permesso di vivere tantissime emozioni, hanno continuato a frequentarsi ed a sentirsi al di fuori del reality show. Oggi, però, sembra che il loro rapporto sia giunto al “”. Da alcuni giorni, infatti, circolavano alcune voci in merito alla fine della loro. Nonostante entrambi gli interessati abbiano prontamente smentito queste dicerie, poche ore fa, alcuni fan hanno ...

Advertising

tuttopuntotv : Zorzi ed Oppini amicizia al capolinea? L’indiscrezione #TommasoZorzi #FrancescoOppini #Zorzi #Oppini #GFVip5 - Lisa20215 : @Anna__polly raga scusate ma che è successo? leggo un pò di tweet stamattina...che è successo sui social tra Oppini e Zorzi? - Novella_2000 : Tommaso Zorzi unfollowa Francesco Oppini su Instagram (e discute con un suo amico) #tzvip - Siamoalladeriva : RT @icallhnz: Quelli che 'non me ne frega un cazzo di Zorzi' e adesso tornano a rompere il cazzo perché aspettavano solo questo e perché so… - icallhnz : Quelli che 'non me ne frega un cazzo di Zorzi' e adesso tornano a rompere il cazzo perché aspettavano solo questo e… -