Variante Delta, in Germania crescono i casi: «Ormai è iniziata la quarta ondata della pandemia» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Variante Delta in Germania. Sale l'allarme. «È iniziata la quarta ondata» della pandemia di Covid. Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell'istituto di salute pubblica... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021)in. Sale l'allarme. «Èladi Covid. Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell'istituto di salute pubblica...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - sehunsarangha : RT @MadameA02: È morta una ragazzina di 11 anni per la variante Delta. Nessuno in famiglia era vaccinato. L'ignoranza continua ad uccidere. - osservatoretri1 : @T79Katia @borghi_claudio @sisifo080 MI pare strano: il green pass è uno strumento di controllo che intendono usare… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid, 11enne morta a Palermo, la famiglia: "Non siamo no vax, vaccinatevi tutti" Queste le parole dei genitori della bambina affetta da una rara malattia metabolica che è deceduta dopo aver contratto la variante Delta del Covid dalla sorella, contagiata a sua volta in un viaggio ...

Tokyo 2020, altro record di contagi in città: 3.177 nuovi casi di Covid A incidere sull'aumento di positività è la diffusione della variante Delta, cui si affianca però anche l'insofferenza dei cittadini di Tokyo, soprattutto i più giovani, verso l'ulteriore stato d'...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Covid, Biden valuta vaccino obbligatorio per dipendenti federali Milano, 28 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta considerando l'idea di richiedere a tutti i dipendenti federali civili di vaccinarsi obbligatoriamente contro il coronavirus.

Bot a sei mesi, il tasso scende a un nuovo minimo storico Prosegue il buon andamento per il debito dell’Italia. Anche questa mattina i rendimenti dei titoli di Stato del nostro Paese si sono mossi in ribasso, in linea con i bond governativi degli altri Paesi ...

Queste le parole dei genitori della bambina affetta da una rara malattia metabolica che è deceduta dopo aver contratto ladel Covid dalla sorella, contagiata a sua volta in un viaggio ...A incidere sull'aumento di positività è la diffusione della, cui si affianca però anche l'insofferenza dei cittadini di Tokyo, soprattutto i più giovani, verso l'ulteriore stato d'...Milano, 28 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta considerando l'idea di richiedere a tutti i dipendenti federali civili di vaccinarsi obbligatoriamente contro il coronavirus.Prosegue il buon andamento per il debito dell’Italia. Anche questa mattina i rendimenti dei titoli di Stato del nostro Paese si sono mossi in ribasso, in linea con i bond governativi degli altri Paesi ...