Vaccini | Salvini | a Draghi rammarico per considerazioni ingenerose

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Avete avuto un chiarimento con? "Sì. Chiedetelo a lui non parlo per interposta persona. Ho sottolineato ail: visto che stiamo lavorando per tenere insieme tutti, certe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Salvini

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, rispondendo - dopo l'incontro con il premier - ad una domanda sulle frasi di Mario Draghi a proposito deiha tenuto il punto sull'...E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo, a margine dell'incontro con Mario Draghi. '... E sulle parole del presidente del Consiglio sul tema: 'Ho sottolineato il mio rammarico, ...Roma, 28 lug. (askanews) - 'Chiediamo il diritto per tutti i bimbi ad andare in classe, senza distinzioni e senza esclusioni'. Lo ha ribadito ...Primo faccia a faccia dopo la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio aveva detto: «Chi invita a non vaccinarsi invita a morire». Salvini sull'ipotesi green pass per i trasporti: «Questa ...