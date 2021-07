Un centrale della Juventus può andar via: trattativa in stato avanzato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Proseguono i contatti tra Federico Cherubini e i vertici del Borussia Dortmund per il calciatore turco. Lo stopper, nell’ultimo incontro, è stato valutato oltre 30 milioni dal club torinese. La società della Ruhr deve fare i conti con il grave infortunio a Hummels e quindi ha bisogno di un centrale. Demiral al Borussia Dortmund, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb in casa Juventus, vanno avanti i contatti col Borussia Dortmund per Merih Demiral. I bianconeri continuano a valutare il cartellino oltre 30 milioni, i gialloneri di Germania iniziano ad ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Proseguono i contatti tra Federico Cherubini e i vertici del Borussia Dortmund per il calciatore turco. Lo stopper, nell’ultimo incontro, èvalutato oltre 30 milioni dal club torinese. La societàRuhr deve fare i conti con il grave infortunio a Hummels e quindi ha bisogno di un. Demiral al Borussia Dortmund, i dettagliSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb in casa, vanno avanti i contatti col Borussia Dortmund per Merih Demiral. I bianconeri continuano a valutare il cartellino oltre 30 milioni, i gialloneri di Germania iniziano ad ...

