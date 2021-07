Tokyo 2020 | tennis | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 29 luglio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il, glie l’didi29per quanto riguarda il torneo divalido per i Giochi Olimpici di. Per le donne è tempo di semifinali con la numero 6 al mondo Elina Svitolina che sfiderà la ceca Vondrousova, mentre Bencic incontrerà Rybakina. Quarti di finale, invece, per il torneo maschile. CENTRE COURT dalle ore 4 italiane – Bencic vs Rybakina a seguire – Djokovic vs Nishikori a seguire – Svitolina vs Vondrousova a seguire – Siegemund/Krawietz vs Stojanovic/Djokovic COURT 1 dalle ore 4 ...