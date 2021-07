Tokyo 2020, scherma. Montano: “Meglio di così non si può, e su Parigi nel 2024…” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i protagonisti dello splendido cammino italiano nella sciabola maschile a squadre c’è sicuramente Aldo Montano. Per quanto riguarda la scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’azzurro è risultato decisivo ai fini della vittoria ai danni dell’Ungheria per raggiungere la finale. “E’ la mia quinta Olimpiade e siamo in finale. Meglio di così non si può. Non è stato facile entrare a freddo, ma ho trovato le forze. Non mi sarei aspettato, a 43 anni, di condividere lacrime di gioia insieme ai miei compagni, ma sono meritate – ha detto l’atleta, che poi ha scherzato su Parigi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i protagonisti dello splendido cammino italiano nella sciabola maschile a squadre c’è sicuramente Aldo. Per quanto riguarda laalle Olimpiadi di, l’azzurro è risultato decisivo ai fini della vittoria ai danni dell’Ungheria per raggiungere la finale. “E’ la mia quinta Olimpiade e siamo in finale.dinon si può. Non è stato facile entrare a freddo, ma ho trovato le forze. Non mi sarei aspettato, a 43 anni, di condividere lacrime di gioia insieme ai miei compagni, ma sono meritate – ha detto l’atleta, che poi ha scherzato su...

