Ragioni per essere orgogliosi anche di queste Olimpiadi

Nelle gare olimpiche è bene impegnarsi per vincere, nelle sponsorizzazioni bisogna partecipare. E non con riluttanza, mezzi dentro e mezzi fuori, ma con convinzione. Gli sponsor olimpici che, ora, tentano di nascondere un po' il loro marchio dalle inquadrature dei Giochi, non mandano sugli spalti i loro massimi dirigenti, fanno i vaghi nelle pubblicità a supporto dell'investimento sportivo, rischiano di fare un grave errore e di buttare via il patrimonio di credibilità creato in anni e anni di sostegno delle competizioni. Lo stanno facendo la Toyota e Fujitsu, insieme a Meji Holdings, Asahi group e Nippon Life Insurance, con l'aggravante di rifiutare l'aiuto nel momento difficile ai propri ...

