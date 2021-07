Olimpiadi Tokyo: Italia argento nella sciabola con Luca Curatoli, Aldo Montano, Enrico Berrè (Di mercoledì 28 luglio 2021) nella finale per l'oro, gli azzurri - Luca Curatoli, Aldo Montano, Enrico Berrè, con riserva Luigi Samele - sono stati nettamente sconfitti dalla Corea, vittoriosa per 45 a 26 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021)finale per l'oro, gli azzurri -, con riserva Luigi Samele - sono stati nettamente sconfitti dalla Corea, vittoriosa per 45 a 26 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - zizionice : RT @Eurosport_IT: L'azzurra parte fortissimo ma poi scivola al quinto posto, brava comunque Simona! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #H… - IlPedaleRosa : 'Giochi Olimpici' di Tokyo, l'olandese Annemiek Van Vleuten vince la cronometro. L'azzurra Elisa Longo Borghini è d… -