Jessica Mascheroni, prima di Temptation Island, aveva vomitato una serie di commenti razzisti su Facebook, tra questi anche un insulto molto pesante a Nilufar Addati: «Crepa cessa rumena!». Ma oltre a sottolineare l'ignoranza abnorme che si cela dietro questi commenti, una curiosità ha attanagliato gli utenti del web: quali sono le origini dell'ex tronista di Uomini...

zazoomblog : Nilufar è rumena? Jessica di Temptation Island la insulta «Crepa extracomunitaria» - #Nilufar #rumena? #Jessica… - Novella_2000 : Jessica Mascheroni, le pesanti offese contro Nilufar Addati: “Spar***, c** rumena”, arriva la risposta dell’ex tron… - stellas99319286 : @TOXICKlTTY Perchè scrisse su twitter di nilufar “crepa cessa rumena” quando andó lei a TI - _iscusa : @RoJuventina E cmq nilufar non è rumena ....ma persiana - francadc : @iosonoestanca Ma poi nilufar è half persian, perché rumena? Poi come se fosse un difetto -