Morandi su Gianni Nazzaro | “Negli ultimi anni è stato un po’ dimenticato | meritava di più”

chetempochefa : “Ogni tanto penso che abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo bellissimo…” - Gianni Morandi - _unfuckwitablex : @sono_stressata con Gianni Morandi - giumarto : @mmax_g Ma è il figlio di Gianni Morandi, guarda che mani!!! - kiriluvbot : le manine: gianni morandi - katia77523271 : RT @massimino_wow: Ho bisogno di allegria come dice Gianni Morandi !!! -

Nel corso degli anni '60 si era fatto conoscere per la sua musica pop leggera e per aver reinterpretato i successi di alcuni suoi colleghi famosi, come Adriano Celentano,e Bobby Solo. ...Debutta nel mondo dello spettacolo nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando Bobby Solo, Adriano Celentano,. Nel 1970 vince il Festival di Napoli con Me chiamme ammore , in coppia ...BOLOGNA - Gianni Morandi (foto) ha voluto ricordare su Facebook Gianni Nazzaro, che ieri ci ha lasciati all'età di 72 anni. Queste le parole del cantante ...Il cantante e attore Gianni Nazzaro, che con le sue canzoni romantiche ha segnato un tratto della musica leggera degli anni '70, tra le cui hit spicca "Quanto è bella lei", è morto ieri al policlinico ...