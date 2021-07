Max Pisu e Saverio Raimondo al Lazzaretto dove | dal 6 agosto | servirà il Green pass

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Bergamo. Dopo più di un mese di programmazione, altre novità per la rassegna estiva di Bergamo “Estate 2021”. Ad implementare il cartellone si aggiungonoil 18e Maxil 20, in sostituzione dello spettacolo “Onderod” di Giole Dix, annullato per sopraggiunti motivi logistici non imputabili né all’artista né all’organizzazione. I biglietti già acquistati saranno rimborsati tramite la biglietteria DICE., il Satiro Parlante di Netflix, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla ...

Tra gli arrivi più attesi quello di, un maestro della risata che farà divertire il pubblico con lo storico personaggio Tarcisio e i suoi imperdibili monologhi. Inoltre, il grande ritorno ...Oggi, domenica 25 luglio, per tutta la giornata mercatino, slow food, musica, costine da asporto, gara di bocce, e in serata alle 21 è in programma lo spettacolo comico conin piazza San ...Si conclude questa settimana la rassegna “Estate Magentina” Due gli eventi in programma il 28 e il 30 luglio Dopo il successo dello spettacolo “Amor” lo scorso 16 luglio la rassegna “Estate Magentina” ...MAGENTA Prosegue la Stagione Teatrale Estiva con “Pigiama per sei”, in programma mercoledì 28 luglio al Teatro Lirico. Il testo di Marc Camoletti presenta l’inedita coppia comica formata da Antonio Co ...