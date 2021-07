Massimo Cacciari: «Perché dico no al Green Pass» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il vaccino deve essere una scelta libera e non c’è libertà senza consapevolezza dei suoi rischi. Per questo Massimo Cacciari e Giorgio Agamben pubblicano sul sito dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici un testo che dice no al Green Pass. E Cacciari firma oggi su La Stampa un editoriale per spiegare le sue ragioni: «Viviamo da oltre un ventennio in uno stato di eccezione che, di volta in volta, con motivazioni diverse, che possono apparire anche ciascuna fondata e ragionevole, condiziona, indebolisce, limita libertà e diritti fondamentali. «Così non si fa che inseguire emergenza dopo emergenza le più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il vaccino deve essere una scelta libera e non c’è libertà senza consapevolezza dei suoi rischi. Per questoe Giorgio Agamben pubblicano sul sito dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici un testo che dice no al. Efirma oggi su La Stampa un editoriale per spiegare le sue ragioni: «Viviamo da oltre un ventennio in uno stato di eccezione che, di volta in volta, con motivazioni diverse, che possono apparire anche ciascuna fondata e ragionevole, condiziona, indebolisce, limita libertà e diritti fondamentali. «Così non si fa che inseguire emergenza dopo emergenza le più ...

