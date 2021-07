LIVE Camila Giorgi-Svitolina 4-6 1-4, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’ucraina nel secondo set. (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Due dritti impressionanti della numero 6 al mondo. 0-30 Largo il rovescio incrociato della Svitolina, sfortunata perchè l’idea era giusta. 0-15 Buona risposta ad entrare della Giorgi, vedremo ora se reagirà. 4-1 Svitolina. Dritto in corsa fenomenale della Svitolina, che strappa il servizio alla Giorgi. 30-40 Gran prima al centro dell’azzurra. 15-40 Brava l’italiana a mantenere la profondità sulla diagonale a lei meno consueta, quella di rovescio, e a provocare l’errore della rivale. 0-40 Di poco largo il rovescio della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Due dritti impressionanti della numero 6 al mondo. 0-30 Largo il rovescio incrociato della, sfortunata perchè l’idea era giusta. 0-15 Buona risposta ad entrare della, vedremo ora se reagirà. 4-1. Dritto in corsa fenomenale della, che strappa il servizio alla. 30-40 Gran prima al centro dell’azzurra. 15-40 Brava l’italiana a mantenere la profondità sulla diagonale a lei meno consueta, quella di rovescio, e a provocare l’errore della rivale. 0-40 Di poco largo il rovescio della ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Svitolina 0-3 Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: doppio break in apertura per l’ucraina. - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Svitolina Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: serve una nuova impresa per continuare a sognare -… - livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Fabio Fognini e Camila Giorgi… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova 6-4 6-2, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: prestazione mostruosa dell'azzurra che centra i q… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma -