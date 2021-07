Leverkusen: esplode impianto chimico, 2 morti e 16 feriti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Esploso impianto chimico a Leverkusen, nel nord Reno-Vestfalia: 2 morti, 16 persone rimaste ferite e 4 rimangono disperse. Sono in corso i rilevamenti dei Vigili del Fuoco Ieri, martedì 27 luglio, è scoppiato un impianto chimico a Leverkusen, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno. Nell’incidente sono morte 2 persone e almeno 16 sono rimaste ferite mentre quattro rimangono disperse. La colonna di fumo nero ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di rimanere nelle loro case. L’incendio, dopo quattro ore è stato spento, ma ora è massima allerta ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Esploso, nel nord Reno-Vestfalia: 2, 16 persone rimaste ferite e 4 rimangono disperse. Sono in corso i rilevamenti dei Vigili del Fuoco Ieri, martedì 27 luglio, è scoppiato un, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno. Nell’incidente sono morte 2 persone e almeno 16 sono rimaste ferite mentre quattro rimangono disperse. La colonna di fumo nero ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di rimanere nelle loro case. L’incendio, dopo quattro ore è stato spento, ma ora è massima allerta ...

