Inter, Vidal: “Voglio dimostrare il mio valore. Inzaghi? Allenatore importante” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole del centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal, in vista dell'inizio della prossima stagione di Serie A Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole del centrocampista cileno dell', Arturo, in vista dell'inizio della prossima stagione di Serie A

Advertising

DiMarzio : #Inter, le parole di #Vidal prima dell'amichevole contro il #Crotone - ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - DennyMaglie : RT @Ale_Rimi: #Vidal: 'Voglio tornare al top. L'#Inter si fida di me'. - sportal_it : Inter: Calhanoglu travolge il Crotone, Vidal rivela il suo futuro - nenneali : Reparto cc Inter al 28/07/2021 In ordine sparso: Calhanoglu Brozovic Sensi Barella Vecino Vidal Gagliardini Nainggo… -