I guai per Microsoft non finiscono mai (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 24 giugno Microsoft ha presentato la nuova versione del suo sistema operativo, Windows 11, che sarà disponibile per Pc entro la fine dell'anno. Il sistema è già disponibile per il download in anteprima e Kaspersky ha rilevato e impedito 850 tentativi di attacchi attraverso file con varie minacce mascherate da Windows 11. Gli esperti della società russa di cybersecurity hanno anche messo in luce la varietà di minacce. Hanno scoperto adware (software pubblicitari) relativamente innocui, ma anche software Trojan, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

