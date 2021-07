Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Daiki Hashimoto vince l’all-around a 19 anni! Xiao e Nagornyy sconfitti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Daiki Hashimoto è il nuovo Campione Olimpico all-around. Il giapponese è riuscito a trionfare a Tokyo 2021, da autentico padrone di casa e al termine di una gara semplicemente al cardiopalma, estremamente equilibrata e risolta con un serratissimo finale alla sbarra. All’ultimo attrezzo, infatti, si erano presentati quattro ragazzi racchiusi in appena sei decimi, la lotta per la medaglia d’oro era davvero rovente. Il nipponico, che compirà 20 anni il prossimo 7 agosto ed era alla seconda grande competizione internazionale della carriera (ai Mondiali 2019 fu argento con la squadra e quarto alla sbarra), è salito per ultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)è il nuovo Campione Olimpico all-. Il giapponese è riuscito a trionfare a2021, da autentico padrone di casa e al termine di una gara semplicemente al cardiopalma, estremamente equilibrata e risolta con un serratissimo finale alla sbarra. All’ultimo attrezzo, infatti, si erano presentati quattro ragazzi racchiusi in appena sei decimi, la lotta per la medaglia d’oro era davvero rovente. Il nipponico, che compirà 20 anni il prossimo 7 agosto ed era alla seconda grande competizione internazionale della carriera (ai Mondiali 2019 fu argento con la squadra e quarto alla sbarra), è salito per ultimo ...

