Fortnite, in arrivo skin di The Last of Us, Breaking Bad e Dragon Ball Z? Spunta un sondaggio di Epic Games (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fortnite è in gran parte definito dalle sue enormi collaborazioni. Negli ultimi anni, abbiamo visto il gioco attirare eroi e cattivi di Marvel, DC e Star Wars, alcuni dei più grandi streamer, musicisti, atleti e molto altro. I contenuti di un nuovo sondaggio Fortnite condotto da Epic Games suggeriscono che potrebbe esserci molto altro ancora in arrivo. Condiviso per la prima volta online dalla leaker ShiinaBR, il sondaggio ha chiesto le opinioni degli intervistati su una vasta gamma di personaggi, influencer, serie TV, giochi e molto altro.

Tech_Gaming_it : La patch 17.21 di Fortnite è in arrivo quest'oggi! Il matchmaking verrà disattivato alle 9:30 con la manutenzione p… - Tech_Gaming_it : Tra le sfide di Fortnite in arrivo in settimana c'è quella che vede l'uso di un oggetto che permetterebbe di 'cance… - Tech_Gaming_it : L'arrivo della Ferrari in Fortnite ha portato il Battle Royale quest'oggi a 5.385.303 giocatori in contemporanea! - MicheleRagone26 : #Fortnite: in arrivo Ariana Grande, Lady Gaga e Naruto sul battle royale - Tech_Gaming_it : Gli scagnozzi (in arrivo nel negozio oggetti di Fortnite) che ballano la nuova emote ICONE (in arrivo) -