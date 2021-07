Firenze: al Forte Belvedere Paul Wertico e Gianmarco Scaglia 4et (Di mercoledì 28 luglio 2021) Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001, Paul Wertico unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentino Gianmarco Scaglia in un progetto musicale elegante, meditativo, moderno e ricco di contrasti. Il quartetto si completa con Mirko Pedrotti al vibrafono e Simone Gubbiotti alla chitarra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001,unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentinoin un progetto musicale elegante, meditativo, moderno e ricco di contrasti. Il quartetto si completa con Mirko Pedrotti al vibrafono e Simone Gubbiotti alla chitarra L'articolo proviene daPost.

Advertising

lucianonobili : Rapallo, Sarzana, Forte dei Marmi, Firenze, Bologna, Brescia: bellissime giornate su e giù per l’Italia per present… - FirenzePost : Firenze: al Forte Belvedere Paul Wertico e Gianmarco Scaglia 4et - andreinazaccar1 : RT @RadioSavana: Firenze, poliziotti si tolgono i caschi in segno di rispetto per le persone discriminate dal passaporto sanitario. Segnale… - SpaceCowboy21 : @Giulio_Firenze Oggi qui nel salento credo di aver vissuto una situazione quanto piu vicina ad una traversata del d… - musefirenze : RT @StreetRoverBlog: A proposito di mostre fotografiche imperdibili: questa al Forte di Belvedere a Firenze è da non farsi scappare! @musef… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Forte Aperte le registrazioni per il DaTE ... che si svolgerà alla Leopolda di Firenze, location centrale e strategica, da sabato 11 a lunedì 13 ... e che conferma i segnali di ripresa che abbiamo già intravisto nel settore: in primis una forte ...

San Miniato, piazzale Michelangelo e Rampe diventano patrimonio mondiale dell'umanità ...al Centro del Patrimonio Mondiale Unesco di estendere la Core Zone del Centro Storico di Firenze al ...delle mura cinquecentesche che univano le mura trecentesche di Arnolfo di Cambio con il Forte di ...

Firenze: al Forte Belvedere Paul Wertico e Gianmarco Scaglia 4et Firenze Post Firenze sempre più patrimonio mondiale dell’umanità Entrano Abbazia di San Miniato, Chiesa di S, Salvatore al Monte, Rampe, Piazzale Michelangelo, Giardini rose e iris ...

Firenze: al Forte Belvedere Paul Wertico e Gianmarco Scaglia 4et Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001, Paul Wertico unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentino Gianmarco Scaglia in un progetto musicale elegante, ...

... che si svolgerà alla Leopolda di, location centrale e strategica, da sabato 11 a lunedì 13 ... e che conferma i segnali di ripresa che abbiamo già intravisto nel settore: in primis una......al Centro del Patrimonio Mondiale Unesco di estendere la Core Zone del Centro Storico dial ...delle mura cinquecentesche che univano le mura trecentesche di Arnolfo di Cambio con ildi ...Entrano Abbazia di San Miniato, Chiesa di S, Salvatore al Monte, Rampe, Piazzale Michelangelo, Giardini rose e iris ...Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001, Paul Wertico unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentino Gianmarco Scaglia in un progetto musicale elegante, ...