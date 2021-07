Delegazione talebana in Cina per discutere di sicurezza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una Delegazione talebana guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per dei colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi. I ribelli, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, hanno rivendicato il controllo di circa metà dell’Afghanistan, fino al confine con la regione cinese dello Xinjiang, malgrado gli attacchi aerei USA continuino a Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unaguidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è inper dei colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi. I ribelli, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, hanno rivendicato il controllo di circa metà dell’Afghanistan, fino al confine con la regione cinese dello Xinjiang, malgrado gli attacchi aerei USA continuino a

Talebani, abbiamo il controllo dell'85% dell'Afghanistan ANSA Nuova Europa Delegazione talebana in Cina per discutere di sicurezza Una delegazione talebana guidata dal capo negoziatore Abdul Ghani Baradar è in Cina per discutere di siccurezza e pace dell'Afghanistan.

