Covid | Mattarella | Vaccino dovere morale e civico

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - "La vaccinazione è un". E' il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, nel suo discorso durante la cerimonia del Ventaglio organizzata dall'associazione stampa romana al Quirinale. "La pandemia" di coronavirus "non è ancora alle nostre spalle -avverte il capo dello Stato-. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Ilnon ci rende invulnerabili ma ...

Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico", ha dettoalla cerimonia ... Nel frattempo sono 5.696 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri ...Il presidente della Repubblica Sergioha parlato alla cerimonia del Ventaglio della grave emergenza pandemica legata all'epidemia dicon cui tutto il mondo sta facendo i conti ormai da oltre un anno e mezzo. Il Capo dello ...dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perché preferiscono dire: 'in casa mia non entra il virus'". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio ...Il Presidente della Repubblica ha chiuso la cerimonia del Ventaglio, lanciando un messaggio chiaro a tutti gli italiani: “La vaccinazione è un ...