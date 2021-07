Chi è Martin Satriano, il talento pronto a prendersi l’Inter per mano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Martin Satriano, arrivato all’Inter un anno fa nel mercato di gennaio, era considerato un grande colpo in prospettiva. Il classe 2001, infatti, ha fatto parlare molto di sé: dal Nacional al nerazzurro, sognando la conquista dell’Europa. La pandemia, poi, ha frenato il talento uruguagio, che non è riuscito a dare continuità a causa della sospensione dei campionati giovanili. Satriano, tuttavia, quando è sceso in campo, ha mostrato tutte le sue doti al servizio della causa nerazzurra. Satriano INTER WIKIPEDIA Il 20enne nativo di Montevideo ha già conquistato i cuori nerazzurri: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021), arrivato alun anno fa nel mercato di gennaio, era considerato un grande colpo in prospettiva. Il classe 2001, infatti, ha fatto parlare molto di sé: dal Nacional al nerazzurro, sognando la conquista dell’Europa. La pandemia, poi, ha frenato iluruguagio, che non è riuscito a dare continuità a causa della sospensione dei campionati giovanili., tuttavia, quando è sceso in campo, ha mostrato tutte le sue doti al servizio della causa nerazzurra.INTER WIKIPEDIA Il 20enne nativo di Montevideo ha già conquistato i cuori nerazzurri: ...

