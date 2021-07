Chernobylite | la recensione – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 luglio 2021) A trent’anni dal disastro di Chernobyl, nelladitorniamo nella Zona di Alienazione per cercare le risposte da cui siamo scappati a lungo.. 26 aprile 1986. Il giorno in cui la catastrofe nucleare di Chernobyl cambiò per sempre la vita di 350.000 persone: tra loro anche Igor, giovane e appassionato fisico che lavorava nella struttura. Anche a lui il disastro ha tolto qualcosa di prezioso, la sua fidanzata Tatyana, e dopo essere stato tormentato dai fantasmi del passato per trent’anni, decide che è arrivato il tempo di metterli a tacere cercando quelle risposte che sembrano volere. Con queste … Recensioni giochi PC ...

Advertising

ISindaco : Chernobylite Recensione: Survival HORROR longevo e inquietante! - MisterXOriente : Chernobylite Recensione: la tragedia che diventa orrore - MisterXOriente : Chernobylite, la recensione - MisterXOriente : Chernobylite Recensione: Survival HORROR longevo e inquietante! - MisterXOriente : RT @IGNitalia: #Chernobylite ha delle idee interessanti, ma vengono oscurate da una realizzazione tutt'altro che perfetta e da una struttur… -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobylite recensione

LAIN BREVE Gameplay che pesca un po' dagli FPS, un po' dai survival, un po' dai GdR ma .... A spasso per Chernobylsi propone di seguire, anche se solo ..., tuttavia, sceglie di prendersi i suoi tempi, talvolta anche dilatandoli per necessità legate al sistema di gioco, che prevede una sequela di missioni facoltative solo in apparenza. ...Abbiamo messo le mani sull'ambizioso e spaventoso survival horror indipendente firmato dallo studio The Farm 51.Eccovi la nostra videorecensione di Chernobylite, il nuovo survival horror firmato da The Farm 51 e ambientato nella Zona di Esclusione di Chernobyl ...