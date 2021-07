Burdisso, farfalla di bronzo! 'Per lo stress non volevo fare la gara...' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federico Burdisso si prende il bronzo olimpico dei 200 farfalla a Tokyo. L'italiano ha chiuso alle spalle dell'ungherese Kristof Milak (oro) e del giapponese Tomoru Honda. "Mi sono divertito - ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicosi prende il bronzo olimpico dei 200a Tokyo. L'italiano ha chiuso alle spalle dell'ungherese Kristof Milak (oro) e del giapponese Tomoru Honda. "Mi sono divertito - ha ...

Advertising

Coninews : FEDERICO SEI UNO SPETTACOLO! ?? Nella vasca di #Tokyo2020 Federico #Burdisso è medaglia di BRONZO ?? nei 200 farfall… - ItaliaTeam_it : CHE PROVAAAA! ?????? Federico Burdisso in finale nei 200 farfalla con il crono di 1:55.11! #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : FARFALLA DA BRONZO! ???? Micidiale la prestazione del diciannovenne Federico Burdisso, un autentico missile in vasc… - Devabole : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Swimming FEDERICO BURDISSO ???? BRONZO ?? NEI 200m FARFALLA!!! L'azzurro parte fortissimo e nel finale ri… - Devabole : RT @Eurosport_IT: FARFALLA DA BRONZO! ???? Micidiale la prestazione del diciannovenne Federico Burdisso, un autentico missile in vasca ????????… -