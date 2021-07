Better Call Saul, malore sul set per Bob Odenkirk: le condizioni di salute (Di mercoledì 28 luglio 2021) Better Call Saul, Bob Odenkirk è collassato mentre era sul set per la serie nel New Mexico: sui social i messaggi dei fan Bob Odenkirk (Getty Images)Bob Odenkirk, l’attore 58enne 58 anni, ha avuto un malore mentre era sul set di Betterl Call Saul ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. A dare la notizia è il giornale americano TMZ che cita fonti vicine alla produzione della serie che ha finora collezionato cinque stagioni. Si trovata in New Mexico per girare le scena dello spin-off di Breaking dad, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 28 luglio 2021), Bobè collassato mentre era sul set per la serie nel New Mexico: sui social i messaggi dei fan Bob(Getty Images)Bob, l’attore 58enne 58 anni, ha avuto unmentre era sul set died è stato trasportato d’urgenza in ospedale. A dare la notizia è il giornale americano TMZ che cita fonti vicine alla produzione della serie che ha finora collezionato cinque stagioni. Si trovata in New Mexico per girare le scena dello spin-off di Breaking dad, ...

