Better Call Saul, Bob Odenkirk ha un malore sul set: ricovero d’urgenza (Di mercoledì 28 luglio 2021) malore per Bob Odenkirk. L’attore era sul set, in New Mexico, per girare i nuovi episodi di Better Call Saul. ricovero d’urgenza Bob Odenrkir, 58 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore. Questo è quanto emerge dalla testata americana TMZ. Il magazine che diffonde la notizia cita fonti vicine alla produzione della serie Better Call Saul. L’attore, noto per aver interpretato Saul Goodman in Breaking bad e poi nella suddetta serie ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021)per Bob. L’attore era sul set, in New Mexico, per girare i nuovi episodi diBob Odenrkir, 58 anni, è stato trasportatoin ospedale dopo aver accusato un. Questo è quanto emerge dalla testata americana TMZ. Il magazine che diffonde la notizia cita fonti vicine alla produzione della serie. L’attore, noto per aver interpretatoGoodman in Breaking bad e poi nella suddetta serie ...

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - __santino992 : RT @fanpage: #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - LaStampa : Malore sul set per Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul - Rickyrickyric89 : RT @fanpage: #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - theLorenzozen : RT @ciakmag: In bocca al lupo, Bob! #BetterCallSaul #BobOdenkirk -