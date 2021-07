Bayern Monaco, Hainer: “Lewandowski con noi almeno altri due anni” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Lewandowski è il miglior attaccante del mondo. Siamo molto felici di averlo in squadra. Ha ancora due anni di contratto e continuerà a giocare nel Bayern, immagino anche che resterà più a lungo. Di sicuro Lewandowski giocherà le prossime due stagioni nel Bayern”. Con queste parole Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, blinda il bomber polacco. Lewandowski, che compirà 33 anni tra meno di un mese, veste la maglia dei bavaresi dall’estate del 2014, quando arrivò dal Borussia Dortmund a parametro zero. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “è il miglior attaccante del mondo. Siamo molto felici di averlo in squadra. Ha ancora duedi contratto e continuerà a giocare nel, immagino anche che resterà più a lungo. Di sicurogiocherà le prossime due stagioni nel”. Con queste parole Herbert, presidente del, blinda il bomber polacco., che compirà 33tra meno di un mese, veste la maglia dei bavaresi dall’estate del 2014, quando arrivò dal Borussia Dortmund a parametro zero. ...

