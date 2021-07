Adr | gradimento passeggeri | Fiumicino raggiunge massimo storico

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – Nuovo recordper lo scalo dineldei. Secondo le più recenti rilevazioni effettuate da Airports Council International – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente la qualità percepita in oltre 200 aeroporti in tutto il mondo – nel secondo trimestre del 2021 il “Leonardo da Vinci” ha registrato un nuovo primato assoluto,ndo la valutazione di 4,65 su una scala che arriva a 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre che porta l’aeroporto diad essere, per la prima volta, lo scalo dell’Unione Europea in ...