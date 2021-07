A te che sei vita (Di mercoledì 28 luglio 2021) Di Vincenzo Calafiore 29 Luglio 2021 Udine ( Italy ) “ Fate foto nei posti dove andate, annotate su un quaderno le vostre emozioni, le delusioni, le amarezze, ricordate sempre i momenti felici, annotate i nomi degli amici che avete dimenticato o trascurato.Fate della vostra vita un giardino di bellezza, abbiate cura della vostra anima. Non diventate mai merce di scambio, amate la vostra dignità, siate orgogliose quando cadete a terra e da sole vi rialzate.Rendete la vostra vita un’emozione eterna.Queste cose che ora sembrano banali o inutili, domani saranno ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Di Vincenzo Calafiore 29 Luglio 2021 Udine ( Italy ) “ Fate foto nei posti dove andate, annotate su un quaderno le vostre emozioni, le delusioni, le amarezze, ricordate sempre i momenti felici, annotate i nomi degli amici che avete dimenticato o trascurato.Fate della vostraun giardino di bellezza, abbiate cura della vostra anima. Non diventate mai merce di scambio, amate la vostra dignità, siate orgogliose quando cadete a terra e da sole vi rialzate.Rendete la vostraun’emozione eterna.Queste cose che ora sembrano banali o inutili, domani saranno ...

