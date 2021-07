1 minuto in Borsa 28 luglio 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) (TeleBorsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica A2A che evidenzia un bel vantaggio dell’1,82%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -3,12%. Sulla piattaforma americana del CME, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 71,98 dollari per barile. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione della Germania, in previsione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Tele) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica A2A che evidenzia un bel vantaggio dell’1,82%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -3,12%. Sulla piattaforma americana del CME, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 71,98 dollari per barile. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione della Germania, in previsione ...

