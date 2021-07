VIDEO – Sollevamento pesi: l’urlo d’argento di Giorgia Bordignon alle Olimpiadi di Tokyo! (Di martedì 27 luglio 2021) L’ultima medaglia azzurra nel quarto giorno delle Olimpiadi è arrivata in modo totalmente inaspettato dal Sollevamento pesi, dove Giorgia Bordignon è riuscita a conquistare la medaglia d’argento nella gara dei -64 kg femminili, conquistando il record italiano sia nello strappo sia nello slancio, per un totale di 232 kg. Una gara perfetta quella della 34enne, che dopo la prova a 126 kg si è resa conto di poter puntare in alto ed essere riuscita a realizzare una vera e propria impresa, liberandosi della tensione accumulata con un urlo che sa di gioia e felicità. Andiamo dunque a rivivere ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) L’ultima medaglia azzurra nel quarto giorno delleè arrivata in modo totalmente inaspettato dal, doveè riuscita a conquistare la medaglianella gara dei -64 kg femminili, conquistando il record italiano sia nello strappo sia nello slancio, per un totale di 232 kg. Una gara perfetta quella della 34enne, che dopo la prova a 126 kg si è resa conto di poter puntare in alto ed essere riuscita a realizzare una vera e propria impresa, liberandosi della tensione accumulata con un urlo che sa di gioia e felicità. Andiamo dunque a rivivere ...

