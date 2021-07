"Trattative in corso". Smacco della Isoardi a Mediaset: ecco dove potrebbe approdare (Di martedì 27 luglio 2021) Adesso potrebbe tornare per davvero in tv. Per Elisa Isoardi, che ha trascorso 8 puntate in Honduras all'Isola dei Famosi, arriva una nuova chance: pare, infatti, che abbia ricevuto una proposta da parte di Cologno Monzese. Ma non si sa bene di cosa si tratta, la voce delle ultime ore sembrerebbe più che altro una fake news. L'unica notizia certa per adesso è legata alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, e della Isoardi non c'è traccia. E intanto Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere, nei giorni scorsi, che non c'è alcun piano B per l'ex conduttrice di Rai1 in casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Adessotornare per davvero in tv. Per Elisa, che ha tras8 puntate in Honduras all'Isola dei Famosi, arriva una nuova chance: pare, infatti, che abbia ricevuto una proposta da parte di Cologno Monzese. Ma non si sa bene di cosa si tratta, la voce delle ultime ore sembrerebbe più che altro una fake news. L'unica notizia certa per adesso è legata alla presentazione dei palinsesti2021/2022, enon c'è traccia. E intanto Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere, nei giorni scorsi, che non c'è alcun piano B per l'ex conduttrice di Rai1 in casa ...

Advertising

ANSA_med : Tunisia: Fmi, 'stiamo monitorando da vicino gli sviluppi'. In corso trattative per nuovo programma aiuti a Tunisia… - ANSA_med : Tunisia: Fmi, 'stiamo monitorando da vicino gli sviluppi'. In corso trattative per nuovo programma aiuti a Tunisia… - interchannel_ic : - calcioscozzese : - emiliapost_ : La #multinazionale controllata da Exor ha rassicurato i #sindacati: “Non venderemo, anzi investiremo. #Modena centr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattative corso Gli accordi di Abramo passano dall'accoglienza degli israeliani in Marocco La compagnia nazionale El Al ha inoltre inaugurato una linea diretta per Marrakech, nel corso di ... A rivelarlo è stato il sito di informazione Usa, Axios che parla di "trattative" per la ...

Palinsesti tv: nuovo programma per Elisa Isoardi ? Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo. Che sia la volta buona che tutti i suoi ...

Bordeaux, la nuova proprietà ha scelto Petkovic. Trattative in corso con la Federcalcio svizzera TUTTO mercato WEB Il Galatasaray piomba su Hernani, trattativa in corso Ci sarebbe già l’accordo economico tra il giocatore e il Galatasaray, ora bisogna trovare quello con il Parma. Hernani ha le valigie pronte, direzione Turchia. Il centrocampista brasiliano è diventato ...

Pesca: Battistoni,se sarà il caso batteremo pugni con Europa (ANSA) - PALERMO, 27 LUG - "Se ci sono cose che non vanno è anche dovuto al sistema finora impostato nella trattativa con Bruxelles, ci sono diverse problematiche e nel corso della programmazione, ma ...

La compagnia nazionale El Al ha inoltre inaugurato una linea diretta per Marrakech, neldi ... A rivelarlo è stato il sito di informazione Usa, Axios che parla di "" per la ...Sarebbero indellecon il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo. Che sia la volta buona che tutti i suoi ...Ci sarebbe già l’accordo economico tra il giocatore e il Galatasaray, ora bisogna trovare quello con il Parma. Hernani ha le valigie pronte, direzione Turchia. Il centrocampista brasiliano è diventato ...(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - "Se ci sono cose che non vanno è anche dovuto al sistema finora impostato nella trattativa con Bruxelles, ci sono diverse problematiche e nel corso della programmazione, ma ...