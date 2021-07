Torvaianica, asta Ecomostro deserta? Torna a parlare il Sindaco Zuccalà: «Procedura non si è conclusa» (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi e il botta risposta tra l’attuale Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e il suo predecessore Fabio Fucci (oggi alla Lega) l’Amministrazione di Pomezia Torna su quanto accaduto all’asta pubblica per l’Ecomostro di Torvaianica di Piazza Ungheria (ex Biagio) svoltasi lo scorso 7 luglio. Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha spiegato: “Ad oggi sappiamo che la Procedura di asta non si è conclusa – ha dichiarato il Primo Cittadino – questo vuol dire che non è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi e il botta risposta tra l’attualedi Pomezia Adrianoe il suo predecessore Fabio Fucci (oggi alla Lega) l’Amministrazione di Pomeziasu quanto accaduto all’pubblica per l’didi Piazza Ungheria (ex Biagio) svoltasi lo scorso 7 luglio. Ildi Pomezia Adrianoha spiegato: “Ad oggi sappiamo che ladinon si è– ha dichiarato il Primo Cittadino – questo vuol dire che non è stata ...

Advertising

magdulka64 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa di co… - CorriereCitta : Torvaianica, asta Ecomostro, Comune non ammesso? I chiarimenti del Sindaco Zuccalà - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Il Sindaco: “Siamo in… - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa di co… - ZuccalaAdriano : #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica asta Sulla spiaggia del villaggio è comparsa la bara di Vianello Col braccio destro alzato a mezz'asta e la mano a paletta gli indicò il cancello in legno smaltato ... a sud con Torvaianica, a ovest con il mare e a est con Campo Ascolano. Le tre viette alberate che ...

Ecomostro Torvaianica, 'mistero' sull'asta andata deserta: ecco cosa è successo La stranezza sarebbe stata vedere il Comune come unico partecipante all'asta: se il problema fosse dipeso da un'anomalia di piazza Indipendenza, l'asta infatti si sarebbe tenuta lo stesso grazie ai ...

Torvaianica, asta Ecomostro deserta? Torna a parlare il Sindaco Zuccalà: «Procedura non si è conclusa» Il Corriere della Città Torvaianica, monopattini elettrici sul litorale: prosegue il progetto di espansione di Superpedestrian Il monopattino elettrico più avanzato della categoria progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston, sbarca a Pomezia con 200 monopattini. Monopattini ...

Ecomostro Torvaianica, ‘mistero’ sull’asta andata deserta: ecco cosa è successo Dopo i proclami di un mese fa, quando – il 14 giugno – il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà aveva anticipato la partecipazione del Comune di Pomezia all’asta pubblica che si sarebbe tenuta il 7 lugli ...

Col braccio destro alzato a mezz'e la mano a paletta gli indicò il cancello in legno smaltato ... a sud con, a ovest con il mare e a est con Campo Ascolano. Le tre viette alberate che ...La stranezza sarebbe stata vedere il Comune come unico partecipante all': se il problema fosse dipeso da un'anomalia di piazza Indipendenza, l'infatti si sarebbe tenuta lo stesso grazie ai ...Il monopattino elettrico più avanzato della categoria progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston, sbarca a Pomezia con 200 monopattini. Monopattini ...Dopo i proclami di un mese fa, quando – il 14 giugno – il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà aveva anticipato la partecipazione del Comune di Pomezia all’asta pubblica che si sarebbe tenuta il 7 lugli ...