Temptation Island | com’è finita tra Manuela e Stefano dopo il falò di confronto

(Di martedì 27 luglio 2021) Arriva la penultima died è già un vero e proprio boom. E già corrono le indiscrezioni in Rete:bacia il single Luciano. Questa sera si preannuncia una puntata piena di colpi di scena., però, scoprirà tutto e si tratta di una reazione davvero spiazzante per il concorrente. E poi su Canale5 continua anche la storia d’amore tra Floriana e Federico. Lei ha voluto una pausa ed ha deciso di fermarsi, ma Federico non si è arreso. Metteranno la pietra sopra alla loro storia l continueranno? Floriana, nelle scorse settimane, al magazine di Uomini e donne ha detto: ufficiale di Uomini e ...

Advertising

deddylove1983 : @sonodeddy Sta sera è l'ultima puntata Temptation Island e sono pronta vedere ?????? - rathielhelder : RT @jonasbrowin: pov sei lenticchio a temptation island - HarmonyHalliwel : RT @giuseppe_alto: Temptation Island, Serena Enardu difende Jessica Mascheroni: 'Ha fatto bene' - IsaeChia : #TemptationIsland 9, i commenti social di Jessica Mascheroni sulle passate edizioni (che non mancheranno di far dis… - jonasbrowin : pov sei lenticchio a temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

: serata di fuoco per Jessica e il tentatore, Alessandro sbotta e chiede il falò di confronto immediato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata di ieri sera.. Ieri sera ...'Colpi di scena e risvolti inaspettati' queste le parole di Filippo Bisciglia per l'ultima puntata diin onda martedì 27 luglio in prima serata su Canale 5. In gioco ci sono ancora Manuela e Stefano, e Natascia e Alessio. Entrambe le coppie però sono in crisi: Manuela e Stefano sono ...Colpi di coda per Temptation Island che anche alle puntate finali fa il boom di ascolti. Il reality, che segna il miglior risultato stagionale con il 23,7% di share, ieri ci ha lasciato con ...Ecco chi è Valeria Iacomino, ex fidanzata di Luciano Punzo, il tentatore di "Temptation Island 2021": i due hanno una figlia di tre anni ...