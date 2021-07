Star di Tik Tok morta in diretta | la 23enne è caduta da una gru mentre registrava un video

(Di martedì 27 luglio 2021) Si chiamava Xiao Qiumei ed era molto famosa su Tik Tok in Cina, èa soli 23 anniunin. La 23 enne si stava riprendendo per uno dei suoi seguitissimi: èda una gru facendo un volo di circa 43 metri.di Tik Tokin: èda una gruunLa notizia della tragica morte di Xiao Qiumei ha sconvolto il web. Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D'Agata, ...

Advertising

fanpage : La videocamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Una… - glooit : Star di Tik Tok muore in diretta a 23 anni: cade da una gru mentre registra un video leggi su Gloo… - Moniqui66726938 : RT @fanpage: La videocamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Una morte orrib… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La videocamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Una morte orrib… - Artlandis : RT @fanpage: La videocamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Una morte orrib… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Tik

...e la 22enne italo - coreana Dayoung Clementi (con oltre 510 mila e oltre 752 mila follower su... Paladine dell'autodeterminazione femminile, sono leassolute della giornata. Il tema di Giffoni ...Come annunciato con un video in cui compare anche ladiTok Khaby Lame , Socios sarà lo sponsor che campeggerà sulla maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022, andando a sostituire la scritta di una nota marca di pneumatici che ha ...Si chiamava Xiao Qiumei, era una delle influencer più seguite su Tik Tok in Cina (oltre 100mila follower). La ragazza è morta a 23 anni ...La star di Tik Tok, Xiao Qiumei, è morta in diretta mentre girava un video per il social network. La ragazza, che aveva solo 23 anni, è caduta da una gru.