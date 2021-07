Sollevamento pesi | pazzesca Giorgia Bordignon! Argento clamoroso alle Olimpiadi a 34 anni!

(Di martedì 27 luglio 2021)Bordignon ha disputato oggi la gara della vitadi Tokyo 2020, conquistando una straordinaria, quanto inattesa medaglia d’nella categoria -64 kg di. Un risultato assolutamente impronosticabile alla vigilia, che premia la tenacia di questa donna di 34 anni che non ha mai smesso di crederci e di sognare, sorretta dal grande amore che nutre verso questo sport. Che qualcosa di magico potesse materializzarsi lo si era intuito sin dalla sessione di strappo: l’azzurra infilava tre prove valide a 98, 101 e 104 kg, migliorando di 2 kg il proprio ...

Giorgia Bordignon conquista la medaglia d'argento nel sollevamento pesi, categoria 64 kg donne ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha sollevato 232 chili. Oro alla canadese Maude Charron e bronzo a Wen - Huei Chen di Taipei.