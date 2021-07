Simone Biles è fuori dalla finale a squadre della ginnastica artistica femminile a Tokyo (Di martedì 27 luglio 2021) . L’atleta superstar di queste Olimpiadi, ha gareggiato nella prima rotazione al volteggio, segnando un 13.766. È stata poi vista uscire con la borsa e un allenatore al seguito, probabilmente a causa di un infortunio. Biles doveva competere alle parallele asimmetriche nella seconda rotazione, in una finale difficile e potenzialmente storica. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno perso una competizione a squadre nella ginnastica artistica femminile risale a 11 anni fa, quando vinse la Russia. Dal 2013 Simone Biles è considerata la ginnasta più forte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) . L’atleta superstar di queste Olimpiadi, ha gareggiato nella prima rotazione al volteggio, segnando un 13.766. È stata poi vista uscire con la borsa e un allenatore al seguito, probabilmente a causa di un infortunio.doveva competere alle parallele asimmetriche nella seconda rotazione, in unadifficile e potenzialmente storica. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno perso una competizione anellarisale a 11 anni fa, quando vinse la Russia. Dal 2013è considerata la ginnasta più forte ...

Eurosport_IT : Un altro errore non da Simone Biles ?? #SimoneBiles #Tokyo2020 #Gymnastics - fanpage : La sua storia è segnata da un’infanzia difficile e negli anni ha dovuto affrontare anche un infortunio e degli abus… - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - hosceltome : RT @_badvisions: Simone Biles ritirata dalle finali, le italiane che stanno facendo una prova perfetta e la Rai continua a trasmettere gare… - cazzonesobro : simone biles l'unica per cui avrei festeggiato in una nostra possibile perdita -