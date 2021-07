Roma, il ritiro in Portogallo: tutto sul resort, gli allenamenti e le amichevoli (Di martedì 27 luglio 2021) Roma - È cominciata la seconda fase del ritiro della Roma , quella che ha portato la squadra nella terra di Mourinho e Tiago Pinto. Ieri mattina il gruppo composto da circa settanta persone ha preso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)- È cominciata la seconda fase deldella, quella che ha portato la squadra nella terra di Mourinho e Tiago Pinto. Ieri mattina il gruppo composto da circa settanta persone ha preso ...

Advertising

repubblica : Al ritiro della Lazio, scoppia il caso dei giocatori no vax. 'Non vogliamo la dose di Pfizer' - sportli26181512 : #Roma, il #ritiro in Portogallo: tutto sul resort, gli allenamenti e le amichevoli: È cominciata la seconda fase de… - ilRomanistaweb : #RomaFemminile, tre giorni di fatiche in ritiro. #Pirone: «Qui sto da dio» Altra intensa doppia seduta agli ordini… - ReteSport : Ritiro Roma, secondo giorno in Portogallo: individuale per Veretout e Reynolds #ASRoma #Retesport - beneventoapp : **Bce: Panetta, ‘austerità non paga, no ritiro prematuro stimolo fiscale’**: Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - In vista… -