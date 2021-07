Richiamo alimentare | non consumate questo insaccato

(Di martedì 27 luglio 2021) Diffuso dal Ministero della Salute un nuovo. Stavolta il prodotto coinvolto è un lotto di salame contaminato da listeria monocytogenes Dal Ministero della Salute arriva un nuovoper un lotto di salame in cui è stato riscontrato il batterio della listeria monocytogenes.batterio può risultare molto pericoloso per la salute L'articolo proviene da Consumatore.com.

Il ministero della Salute ha segnalato ildi un lotto di fontina Dop a marchio Pascoli Italiani di Eurospin, per la " presenza di ... Dal 1° gennaio 2021, Il Fattoha segnalato 129 ...Il formaggio interessato dalviene venduto in confezione del peso di 250 grammi. Il lotto di produzione che compare sull'etichetta è il C154 con scadenza del 05/08/2021 ed è prodotto dalla ...Continuano i richiami da parte del ministero della Salute di prodotti alimentari che non sono a norma. Dopo le fette biscottate oggi, ...Ancora una volta si torna a parlare di un alimento che è stato richiamato dal Ministero. Questo salame contiene un batterio tossico.