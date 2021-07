Psg, 2-2 contro il Siviglia: anche Icardi in gol (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la vittoria contro l’Orleans con gol di Hakimi, il Paris Saint Germain ha pareggiato per 2-2 conro il Siviglia nel test amichevole dell’Estadio Algarve di Faro in Portogallo. Spagnoli in vantaggio con Rakitic su rigore al 40?, al 48? c’è il pareggio dei parigini. Oscar riporta avanti il Siviglia al 63?, definitivo 2-2 firmato da Nagera all’88’. Si avvicina il momento dell’esordio stagionale in Supercoppa di Francia contro il Lille, in programma il prossimo 1 agosto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la vittorial’Orleans con gol di Hakimi, il Paris Saint Germain ha pareggiato per 2-2 conro ilnel test amichevole dell’Estadio Algarve di Faro in Portogallo. Spagnoli in vantaggio con Rakitic su rigore al 40?, al 48? c’è il pareggio dei parigini. Oscar riporta avanti ilal 63?, definitivo 2-2 firmato da Nagera all’88’. Si avvicina il momento dell’esordio stagionale in Supercoppa di Franciail Lille, in programma il prossimo 1 agosto. SportFace.

