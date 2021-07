Pensioni | Sbarra Cisl “Positivo avvio confronto con governo”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Il giudizio è, finalmente si apre ilsul tema della previdenza e delle, reso urgente anche per effetto della confusione a dicembre della sperimentazione di quota 100”. Lo ha detto il segretario generale della, Luigi, al termine del tavolo sullecon il ministro del Lavoro Andrea Orlando e i sindacati. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città.

.... 'Dobbiamo poi - ha proseguito - negoziare e trattare misure che riguardano anche gli attuali pensionati. Pensiamo sia maturo il tempo di un impegno forte sulla rivalutazione dellee ...Al dottor Bombardieri, ed al dottorva il nostro compiacimento e l'augurio per un'attività ... perché non hanno la cura che meritano, le medicine necessarie, con misere. Si scartano le ...(Teleborsa) - "Si è aperto un confronto sul tema della previdenza e il sindacato ha esposto la sua piattaforma. Noi abbiamo proposto il lavoro che è emerso da una Commissione che dovrà definire ...È in corso di svolgimento il confronto sulle pensioni tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e i sindacati. Presenti i segretari di Cgil Maurizio Landini, Cisl Luigi Sbarra, e Uil Pierpaolo Bombard ...