Paura in Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, un morto e 4 dispersi (Di martedì 27 luglio 2021) Sedici feriti. In cielo una colonna di fumo nero. Gli abitanti della città tedesca sono stati invitati a tenere chiuse le finestre. La protezione civile: «Evento altamente pericoloso»

