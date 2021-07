Nuoto, Thomas Ceccon batte Dressel ed è in semifinale nei 100 sl col miglior tempo! 3° Miressi (Di martedì 27 luglio 2021) Signore e signori, fuochi d’artificio nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo (Giappone), sede delle gara olimpiche di Nuoto. La piscina nipponica è stata teatro delle batterie della gara regina, i 100 stile libero maschili. Ebbene, grande spettacolo e grande Italia. Sì, perchè Thomas Ceccon, dopo aver sfiorato il podio nei 100 dorso stabilendo il nuovo primato italiano di 52?30, è tornato sul blocchetto di partenza e si è sparato un 100 stile da 47?71 semplicemente devastante, realizzando il miglior crono delle heat. Il veneto ha iniziato con una prima vasca da 22?95 e un ritorno da 24?76 che gli ha ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Signore e signori, fuochi d’artificio nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo (Giappone), sede delle gara olimpiche di. La piscina nipponica è stata teatro dellerie della gara regina, i 100 stile libero maschili. Ebbene, grande spettacolo e grande Italia. Sì, perchè, dopo aver sfiorato il podio nei 100 dorso stabilendo il nuovo primato italiano di 52?30, è tornato sul blocchetto di partenza e si è sparato un 100 stile da 47?71 semplicemente devastante, realizzando ilcrono delle heat. Il veneto ha iniziato con una prima vasca da 22?95 e un ritorno da 24?76 che gli ha ...

