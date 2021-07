MediaTek Kompanio 1300T ufficiale | un Dimensity 1200 per Chromebook e tabletHDblog it

(Di martedì 27 luglio 2021) Il chip dovrebbe arrivare sul mercato entro settembre 2021.ha anche presentato un nuovo chipset per router e access point.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

MaxOlivo90 : RT @HDblog: MediaTek Kompanio 1300T ufficiale: un Dimensity 1200 per Chromebook e tablet - HDblog : MediaTek Kompanio 1300T ufficiale: un Dimensity 1200 per Chromebook e tablet - telefoninonet : MediaTek Kompanio 1300T UFFICIALE: dettagli - GizChinait : #MEDIATEK Kompanio 1300T ufficiale: tablet e Chromebook a tutta forza -

Ultime Notizie dalla rete : MediaTek Kompanio

HDblog

1300T è ufficiale: è sostanzialmente una variante del Dimensity 1200 (che abbiamo visto proprio di recente su OnePlus Nord 2 5G ) ottimizzata per tablet e chromebook. Come per il ...... vale a dire gli effetti di Ray Tracing in tempo reale e DLSS (Deep Learning Super Sampling), girare sulla piattaforma1200 , basata su architettura ARM , abbinata a una GPU GeForce ...Il chip dovrebbe arrivare sul mercato entro settembre 2021. MediaTek ha anche presentato un nuovo chipset per router e access point.I primi tablet con Kompanio 1300T saranno presentati entro settembre e un noto leaker ha rivelato che anche la tavoletta Honor V7 Pro.