Maneskin per la prima volta al Circo Massimo di Roma: evento Live il 9 luglio 2022 (Di martedì 27 luglio 2021) I Maneskin questa mattina hanno ricevuto in Campidoglio l’onorificenza “Lupa Capitolina”, il Massimo riconoscimento Romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società, e hanno annunciato a sorpresa un grande evento Live previsto il 9 luglio 2022. La band vincitrice del Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest ha anche messo a segno il sold out del tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno (al via il 14 dicembre da Roma) e il prossimo anno. Un momento d’oro per Victoria, Damiano, Thomas e Ethan che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Iquesta mattina hanno ricevuto in Campidoglio l’onorificenza “Lupa Capitolina”, ilriconoscimentono per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società, e hanno annunciato a sorpresa un grandeprevisto il 9. La band vincitrice del Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest ha anche messo a segno il sold out del tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno (al via il 14 dicembre da) e il prossimo anno. Un momento d’oro per Victoria, Damiano, Thomas e Ethan che hanno ...

