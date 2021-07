L’odio No vax in Friuli, sfregi e insulti sul murales dedicato al generale Figliuolo (Di martedì 27 luglio 2021) insulti con una bomboletta nera sul dipinto del commissario per l’emergenza Coronavirus che tiene in braccio simbolicamente la penisola italiana: il murale dedicato a Francesco Paolo Figliuolo e agli alpini realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, simpatizzanti No vax e no Green pass. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso aprile, poco prima della visita del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, da pittore della provincia che voleva rendergli omaggio. Raffigura il ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021)con una bomboletta nera sul dipinto del commissario per l’emergenza Coronavirus che tiene in braccio simbolicamente la penisola italiana: il muralea Francesco Paoloe agli alpini realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, simpatizzanti No vax e no Green pass. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso aprile, poco prima della visita del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 inVenezia Giulia, da pittore della provincia che voleva rendergli omaggio. Raffigura il ...

